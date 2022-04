MotoGp, Bagnaia: "Poco tempo a disposizione, non sarà una gara facile"

TERMAS DE RIO HONDO - "Purtroppo oggi non sono riuscito ad essere abbastanza veloce. Solitamente il venerdì è la giornata che mi permette di capire in che direzione lavorare per il fine settimana e con questo programma più compatto ho avuto meno tempo a disposizione". Pecco Bagnaia non può essere soddisfatto del tredicesimo posto in griglia di partenza al Gran Premio d'Argentina, terzo appuntamento stagionale della MotoGp. Il pilota italiano ha faticato molto nel sabato in pista a Termas de Rio Hondo, non riuscendo a centrare l'accesso al Q2. Si prospetta quindi una domenica non facile per Bagnaia: "Abbiamo un buon passo, ma con la gomma nuova non riesco ad essere veloce. Fortunatamente avremo ancora 40 minuti domattina nel warm up per poter lavorare e abbiamo già individuato su quali aspetti possiamo migliorare. Non sarà una gara facile, ma speriamo di poter fare una bella rimonta".