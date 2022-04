MotoGp, Quartararo: "Non ero da prima fila"

TERMAS DE RIO HONDO - "Su questa pista, almeno per noi della Yamaha, bisogna fare il giro al primo tentativo, perché la gomma già nel secondo giro perde un decimo o un decimo e mezzo. Comunque devo essere onesto, non credo che fossimo da prima fila. Abbiamo un po’ di margine e un ottimo passo, sarà interessante il warm-up, la possibilità di rimontare in gara c’è". Fabio Quartararo commetta con franchezza il sesto tempo nelle qualifiche del sabato al Gran Premio d'Argentina, terzo appuntamento stagionale della MotoGp. Il pilota francese, ai media ufficiali della Yamaha, non dà la colpa a Jack Miller, penalizzato proprio per aver costretto il francese a rallentare durante un giro lanciato, impedendogli di chiudere con un tempo competitivo.