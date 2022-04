MotoGp, warm-up Gp Argentina: Aleix Espargaro davanti, sesto Bagnaia

Gli altri piloti

Sesto tempo per la Ducati di Pecco Bagnaia, che in gara sarà costretto a inseguire dalla tredicesima casella in griglia di partenza. Subito dietro le due KTM di Miguel Oliveira, vincitore in Indonesia, e Brad Binder. Chiudono la top ten Takaaki Nakagami e Johann Zarco. Enea Bastianini è dodicesimo dietro a Joan Mir, con Franco Morbidelli in quattordicesima posizione, mentre Andrea Dovizioso è 21°.