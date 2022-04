MotoGp, Rivola: "Vittoria è un punto di partenza, non di arrivo"

ROMA - Fine settimana da incorniciare quello dell'Aprilia in Argentina. La scuderia italiana ha vinto la sua prima gara in MotoGp e vede il suo pilota di punta, Aleix Espargaro, alla testa della classifica piloti. Un weekend entusiasmante che l'amministratore delegato della casa di Noale, Massimo Rivola, descrive così ai microfoni di Sky Sport: "Facciamo di tutto per diventare grandi e stiamo lavorando per questo. Ho un grande team e questo non è un punto di arrivo, ma di partenza. Saremo pronti a crescere ancora perché c'è qualcosa da sviluppare ulteriormente. Il fatto che in questo progetto ci abbiano creduto anche persone importanti ha fatto sì che Noale e le sue competenze di risvegliassero. Il team c'è".