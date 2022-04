MotoGp, Dovizioso: "Ho dimenticato di sbloccare l'abbassatore in partenza"

ROMA - " Sono molto deluso, non mi era mai successo . Ho commesso un errore, mi sono dimenticato di sbloccare l'abbassatore all’anteriore in partenza ". Così Andrea Dovizioso al termine del Gran Premio d'Argentina che lo ha visto arrivare ultimo, complice una partenza incubo. "Mi dispiace molto per la squadra, perché - aggiunge l'italiano - questa è una cosa che succede quando non sei tranquillo. Non sono a mio agio, non guido in modo fluido, non sfrutto il massimo potenziale della moto e c'è la tensione di voler dare tutto fin dall'inizio. Speriamo di essere più veloci ad Austin".

Le parole di Binder

Non va meglio a Darryn Binder, diciottesimo a Termas di Rio Hondo: "Sono contento di come sono andate le cose stamattina nel warm up, ma poi in gara non sono riuscito a mantenere le stesse sensazioni. È stata una domenica davvero difficile per me. Ho provato di tutto per mantenere un buon ritmo, ma alla fine della gara faticavo. Mi sentivo come se le condizioni fossero davvero diverse rispetto a questa mattina e la moto si comportasse diversamente. Ad ogni modo, è sempre esperienza per imparare qualcosa, prendo gli aspetti positivi e vado in America".