MotoGp, Quartararo: "Voglio avere la mentalità di Rossi e Marquez"

ROMA - Nessuna vittoria e un solo podio. È questo il bilancio di Fabio Quartararo nelle prime tre gare del Motomondiale. Il francese campione del mondo con la Yamaha però punta in alto e prende come esempi Valentino Rossi e Marc Marquez in un'intervista ad "AS": "Sono pronto ad essere un leader. Avere la loro mentalità non è facile e bisogna gestire la pressione quando i risultati non arrivano. Di Rossi vorrei l'esperienza, mentre da Marquez prenderei la sua capacità d'adattamento in pista. Queste due cose mi mancano e sono i dettagli a decidere un mondiale".