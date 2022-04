MotoGp, Aprilia: la vittoria mette a rischio le concessioni

ROMA - Per l'Aprilia questo potrebbe essere l'unico aspetto negativo della vittoria nel Gran Premio d'Argentina firmata Aleix Espargaro. Il team italiano rischia infatti di perdere le concessioni, ossia quei vantaggi che FIM e Dorna garantiscono alle scuderie minori per uniformare il più possibile il livello di competitività in pista. Nella scorsa stagione, la casa di Noale ha registrato il suo primo podio nell'era MotoGp, nello scorso weekend il primo trionfo e leadership del mondiale per Espargaro, che ora punta il Gran Premio delle Americhe con rinnovata fiducia.