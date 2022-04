MotoGp, Marquez sicuro: "Ad Austin posso vincere"

AUSTIN - "Sono molto contento di queste ultime giornate che sono andate benissimo. Sono fiducioso, di più rispetto al passato. So che posso vincere, anche se non sarà un weekend facile, lo testimonia l’anno scorso. Sicuramente con il nuovo asfalto andrà meglio, non vedo l’ora di gareggiare". Marc Marquez riparte con grande ottimismo nel Gran Premio delle Americhe, quarto appuntamento stagionale. Il pilota della Honda, rimasto fermo nella tappa in Argentina per il ritorno della diplopia, ha ricevuto il via libera dai medici per correre ad Austin. "E' stata una settimana difficile - ha detto nella conferenza stampa alla vigilia -, ma sono fortunato perché l’incidente che ho fatto mi ha dato meno problemi rispetto al passato. Anche in Argentina potevo esserci, ma non ho voluto correre rischi. Mi sono rilassato a casa e sono tornato ad allenarmi. La visita è andata bene, cercheremo di fare delle ottime FP1 per poi proseguire al meglio per tutto il weekend".