MotoGp, Gp Americhe: Rins comanda le FP1, indietro Bagnaia

AUSTIN - Alex Rins comanda la prima sessione di prove libere di MotoGp nel Gran Premio delle Americhe, precedendo tutti in 2’04”007. Completano il podio virtuale Maverick Vinales con l'Aprilia e l'australiano Jack Miller (Ducati). Quarto il campione in carica Fabio Quartararo, mentre quinto posto per il ritorno di Marc Marquez. Completano la top-10 la honda di Pol Espargaro, Bastianini (Gresini), Aleix Espargaro (Aprilia), Nakagami (Honda LCR) e Zarco (Pramac). Fuori dai primi 10 il ducatista Pecco Bagnaia, tredicesimo. La MotoGp torna di nuovo in pista alle ore 21:10 italiane con le FP2.