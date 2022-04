MotoGp, Bastianini vittorioso ad Austin: "Giornata strepitosa"

AUSTIN – Seconda vittoria stagionale per Enea Bastianini, che dopo il successo in Qatar riesce a ripetersi sul tracciato di Austin in occasione del Gp delle Americhe. Il pilota del Team Gresini ha dunque analizzato la gara, che non l’ha visto al comando fin dall’inizio: “Nella prima parte ho faticato, visto che Miller ha imposto un ritmo davvero rapido. Quando ho visto che Rins iniziava ad avvicinarsi, all’incirca verso metà gara, mi sono detto di spingere. La temperatura dell’anteriore iniziava ad essere alta e ho spinto come un dannato”.