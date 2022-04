MotoGp, Puig: "Marquez il più veloce ad Austin"

ROMA - Messa da parte la partenza disastrosa, Marc Marquez ha iniziato a recuperare posizioni in quel di Austin. Una rimonta che avrebbe potuto concretizzarsi in un podio, ma che si è poi fermata alla sesta posizione. L'otto volte campione del mondo - guarito ancora dalla diplopia - ha fatto vedere sprazzi della sua classe in una gara che il team manager della Honda, Alberto Puig , definisce come "impressionante". "È stato in grado di dimostrare che era il pilota più veloce ad Austin domenica, era - continua il dirigente spagnolo sul suo report - sotto gli occhi di tutti. La sua è stata una performance incredibile ".

Le parole di Puig

"Marquez ha saltato l'Indonesia e poi la tappa in Argentina. Dunque eravamo molto felici di averlo in Texas dopo il suo incidente. È stato in grado di mostrare il suo livello, che è il suo solito. È una spanna sopra a tutti gli altri", ha aggiunto Puig. Resta da interrogarsi su come sarebbe stata il Gran Premio delle Americhe del pilota di Cervera se la sua Honda non avesse avuto quel problema alla partenza. A tal proposito il numero uno dell'Ala dorata ha detto: "La Honda sta indagando su quanto successo e cerchiamo la soluzione. Nonostante ciò lui è stato in grado di risalire la china".