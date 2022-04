MotoGp, Mahé: "Futuro di Quartararo? Non abbiamo fretta"

ROMA - Il futuro di Fabio Quartararo è diventato un rebus . I mal di pancia del francese, che lamenta della poca competitività della Yamaha M1, sono ormai evidenti e si concretizzano anche nelle parole del suo agente, Eric Mahé, che come riportato da "AS" ha detto: "Abbiamo diverse opzioni sul tavolo , ma non abbiamo fretta". Una frase che sembra legata a doppio filo proprio con i risultati che Quartararo sarà capace di raccogliere lungo il Motomondiale, che finora gli ha regalato un solo podio, nel diluvio di Mandalika.

Nessuna fretta

Sembra senz'altro prematuro parlare già di mercato piloti alla quarta tappa della MotoGp. Tuttavia, il fatto che il campione del mondo in carica non sia soddisfatto della sua moto attuale è sicuramente un dato interessante e che induce una riflessione. L'entourage del francese preferisce dunque temporeggiare, con Mahé che aggiunge: "L’abitudine di anticipare in maniera frenetica firma e chiusura dei contratti non piace né a me né a Quartararo. Ora come ora siamo concentrati sul non perdere in considerazione nessuna delle opzioni sul tavolo, vogliamo vedere come va avanti la situazione".