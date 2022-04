MotoGp, Alex Marquez: "Marc ha guadagnato fiducia dopo Austin"

Le parole di Marquez

Alex Marquez non ha potuto terminare la gara per una caduta: "È stato un disastro. Ma nelle Libere ero su buone posizioni, nel warm up andavo bene e in gara sono stato aggressivo: sono aspetti positivi". In più, la gara in rimonta di suo fratello sembra aver dato nuovi stimoli all'Ala dorata, che ora punta il Portogallo: "Studierò la gara di Marc e cercherò di imparare il più possibile in vista di Portimao, lì l'anno scorso ho fatto bene (P8 e P4, ndr) ed è uno dei miei eventi preferiti. Sarà un buon test per vedere a che punto siamo".