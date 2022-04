MotoGp, Pol Espargaro: "Non voglio paragonarmi a Valentino Rossi"

ROMA - Con i suoi 31 anni sul groppone, Pol Espargaro cerca lo slancio decisivo in MotoGp. Il pilota spagnolo della Honda, infatti, in nove anni trascorsi in classe regina non ha ancora raccolto nemmeno una vittoria, a differenza di suo fratello, Aleix Espargaro, che ha fatto sognare l'Aprilia in Argentina. In un torneo così provante e competitivo come il Motomondiale, la carta d'identità gioca un ruolo fondamentale ed Espargaro parla così di questo a "DAZN": "Abbiamo visto come Valentino Rossi a 40 anni fosse ancora competitico. Ma lui è unico e non voglio paragonarmi a lui. Però vorrei prolungare la mia carriera per altri cinque anni e voglio farlo ad alti livelli".