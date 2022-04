Iannone a Misano con Aprilia: in pista a un evento per piloti amatori

ROMA - Andrea Iannone torna in sella a Misano con l'Aprilia . Il pilota italiano, squalificato dal 10 novembre 2021 per doping, può tornare all'attività agonistica a partire dal dicembre 2023. Nel frattempo, però, si aprono ancora le porte dell'Aprilia, che a Misano organizza un evento per l'8 maggio . L'"Aprilia Pro-Experience" chiama a raccolta i piloti amatoriali, che saranno affiancati da professionisti pronti a consigliarli le migliori traiettorie per essere veloci in pista. Ci saranno Max Biaggi e Lorenzo Salvadori , collaudatore dell'Aprilia, insieme proprio ad Andrea Iannone.

Verso il ritorno?

Quattro fortunati partecipanti correranno in pista per quattro sessioni da 20 minuti con una Aprilia RSV4 Factory, guidati anche da due pesi massimi della MotoGp come Aleix Espargaro (vittorioso in Argentina) e Maverick Vinales. Un'occasione preziosa per Iannone che torna in pista con una moto performante, in attesa che la squalifica decada per avere una visione più chiara del proprio futuro. Iannone vuole esserci in MotoGp, la cerca e vuole correre ancora ad alti livelli. I suoi 32 anni non pregiudicano il suo cammino di riabilitazione, ma ci sono da rimuovere anni di ruggine. Una sfida per il pilota di Vasto, ma la volontà di certo non manca.