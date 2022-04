MotoGp, Dall'Igna: "Ad Austin un Gp delle conferme"

ROMA - " Un Gp che definirei come quello delle conferme . Dopo una fantastica qualifica con 5 nostre moto davanti, abbiamo vissuto una gara lottata fino alla fine che ci ha portato una grande gioia e importanti indicazioni". Ha parlato così Gigi Dall'Igna tornando sul Gran Premio delle Americhe , quarto appuntamento stagionale della MotoGp . Il direttore generale di Ducati, nella consueta review dopo il weekend in pista, ha elogiato Enea Bastianini , vincitore della tappa di Austin e nuovamente leader della classifica piloti: "Un encomiabile Bastianini firma il suo secondo successo, ancor più strepitoso perché arrivato con una corsa intelligente e conquistata con maturità e determinazione . Una conferma di forza, velocità e grande talento, oltre che di una perfetta messa a punto della moto da parte del Team Gresini a cui vanno tutti i miei complimenti".

Su Bagnaia e Miller

Dall'Igna ha commentato anche la gara di Jack Miller e Pecco Bagnaia, rispettivamente terzo e quinto al traguardo: "Jack ha invece faticato verso il finale, dopo una prima parte condotta con passo molto veloce e incontrastato, ma ha raggiunto un importantissimo podio; una bella gara che ci dice che nel Lenovo Ducati Team stiamo trovando il giusto feeling anche se in ritardo rispetto al previsto: si tratta ora di colmare velocemente l’ultimo step. Anche il quinto posto di Pecco, per quanto possa sembrare poco soddisfacente, filtrato in questo contesto, tra la qualifica e la gara in cui ha segnato più volte il miglior tempo provvisorio, ci indica che manca poco per raggiungere quell’affiatamento stabile che gli dia una costanza di prestazioni".