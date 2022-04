MotoGp, Dovizioso: "Con l'abbassatore Ducati non ero rilassato"

ROMA - Le innovazioni tecniche della Ducati spesso si rivelano decisive in pista . C'è però una novità che in particolare divide il paddock: l'abbassatore in movimento, ossia il cosiddetto holeshot . Andrea Dovizioso , all'epoca pilota per la casa di Borgo Panigale, ricorda il suo primo impatto con questa miglioria: "Sono stato il primo a utilizzarlo in gara. Ma certamente non ero rilassato, ci è voluto un po’ . A forza di provarlo poi lo metti a punto, ci si migliora, ci si abitua e si trova un vantaggio. Soltanto la Ducati ha quel dispositivo".

L'analisi di Dovizioso

Dorna e FIM hanno bocciato questa novità di casa Ducati, bandendolo a partire dal 2023 sostanzialmente a causa del suo alto impatto sui bilanci. Per Dovizioso però è quasi una questione filosofica: "Due considerazioni: se una cosa rispetta i regolamenti va sempre bene. Se ci arrivi prima degli altri, allora è giusto continuare a usare il nuovo componente tecnico. Gli altri devono poi adattarsi e quindi si può approfittarne per un po’". Poi il rovescio della medaglia: "Sarebbe meglio non fare certe operazioni per attivare il dispositivo. Ci si abitua a tutto, ma tutte le cose che fai in aggiunta rispetto alla guida classica sono un po’ borderline secondo me. Se potessi decidere non lo userei“.