MotoGp, Razali: "Divorzio con Dovizioso? Solo bugie"

ROMA - Andrea Dovizioso in rotta di collisione con la Yamaha RNF? Niente di vero per Razlan Razali, team manager della scuderia satellite della casa di Iwata. L'insoddisfazione del pilota italiano, emersa a più riprese in questo inizio di stagione, ha infatti alimentato ultimamente voci di un possibile divorzio, che il malese rispedisce al mittente in una dichiarazione rilasciata a "Speedweek": "Non c’è un granello di verità in queste voci. Finora Jake (Dixon, ndr) non è nelle nostre considerazioni o strategie, neppure per il 2023".