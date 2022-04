MotoGp, Gp Portogallo: Marquez davanti a tutti nelle libere 1, ottavo Bagnaia

PORTIMAO - Sul bagnato le scuderie della MotoGp sono alla ricerca dell'assetto migliore per affrontare al meglio il Gran Premio del Portogallo. Le prove libere 1 hanno visto Marc Marquez (Honda) girare più veloce di tutti gli altri piloti in 1:50.666, secondo Joan Mir (Suzuki), terzo crono per Marco Bezzecchi del VR46 Racing Team. Chiudono la top 5 Johann Zarco (Pramac) e Miguel Oliveira (KTM). Da registrare anche le cadute della Yamaha satellite di Takaaki Nakagami, della VR46 di Luca Marini e la Desmosedici di Jack Miller. Fuori dalla top 10 invece il leader del mondiale Enea Bastianini con la Gresini Racing.