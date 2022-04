MotoGp, Oliveira guida le FP3 a Portimao. Bagnaia escluso dal Q2

PORTIMAO – Miguel Oliveira fa segnare il miglior tempo nella terza sessione di prove libere di MotoGp nel Gran Premio del Portogallo. Il pilota di casa, in sella alla KTM, si mette davanti a tutti nelle FP3 chiudendo con il crono di 1’50”552. Dietro il portoghese c’è lo spagnolo Joan Mir, davanti al campione mondiale in carica Fabio Quartararo. Completano la Top 5 ed accedono al Q2 anche Brad Binder e Johann Zarco. Il miglior azzurro è Franco Morbidelli, nono, ma l'unico a non dover passare dal Q1 è invece Marco Bezzecchi, settimo nella classifica combinata. Brutta caduta per Marc Marquez, comunque qualificato al Q2, così come il compagno di squadra Pol Espargaro. 23° tempo per il leader del Mondiale Enea Bastianini, chiamato ad una grande rimonta. La MotoGP torna di nuovo in pista alle ore 15:10 per le qualifiche che assegneranno la pole position.