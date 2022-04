MotoGp: pole position Zarco a Portimao, Bagnaia cade ed è ultimo

PORTIMAO - Johann Zarco conquista la pole position di MotoGp nel Gran Premio del Portogallo. Nelle qualifiche sul circuito di Portimao, il pilota francese della Ducati Pramac beneficia della pista asciutta e firma il miglior tempo in 1’42”003, precedendo la Suzuki di Joan Mir e l'Aprilia di Aleix Espargaro. Completano la Top 5 Jack Miller e Fabio Quartararo, mentre il miglior azzurro è Marco Bezzecchi, che scatterà dalla seconda fila. Sfortunato Marc Marquez, penalizzato da una bandiera gialla e nono alle spalle di Luca Marini. Brutta caduta in avvio di Q1 per Francesco Bagnaia (Ducati), il quale scatterà dall'ultima posizione. Partiranno dalle retrovie anche i ducatisti Enea Bastianini, leader del mondiale, e Jorge Martin.