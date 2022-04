MotoGp, Gp Portogallo: domina Quartararo, ottavo Bagnaia

PORTIMAO - Fabio Quartararo vince il Gran Premio del Portogallo, quinto appuntamento stagionale della MotoGp. Il pilota francese della Yamaha domina in lungo e in largo e conquista meritatamente la vittoria. Mai in lotta per il successo gli altri piloti, che possono ambire al massimo alla seconda posizione. A spuntarla è Johann Zarco (Ducati), che sale sul podio insieme ad Aleix Espargaro, terzo con la sua Aprilia. Completano la Top 5 Rins (Suzuki) ed il padrone di casa Oliveira (KTM). Punti importanti in ottica classifica per Marc Marquez (Honda), che chiude davanti al fratello Alex, e Francesco Bagnaia, ottavo con la Ducati. Nonostante partisse dal fondo, alla fine è Pecco il miglior azzurro a Portimao. A punti anche Dovizioso (11°), Marini (12°), Morbidelli (13°) e Bezzecchi. Gara caratterizzata da tante cadute, su tutte quelle di Mir e Miller. I due, in lotta per il podio, battagliano a lungo ma alla fine l'australiano travolge lo spagnolo ed entrambi finiscono a terra. Costretti al ritiro anche Enea Bastianini, che perde la testa della classifica generale, e Jorge Martin.