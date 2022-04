MotoGp, Quartararo: "Soddisfatto della prima vittoria stagionale"

PORTIMAO - Fabio Quartararo ha vinto il Gran Premio del Portogallo , centrando il suo primo successo del mondiale 2022 di MotoGp. Una prestazione eccellente del campione in carica, che scatta alla perfezione al via e non lascia più la testa della corsa, trovando un meritato successo che gli regala anche la prima posizione in classifica . "Mi sono spinto al limite, ad essere sinceri ho fatto la stessa cosa ad Austin e in Argentina ma qui la moto si è comportata bene, e le condizioni erano ideali. Mi sentivo bene già nel warm up e volevo partire bene, perché se fossimo stati dietro alle Ducati sarebbe stata difficile. Ce l’ho fatta, siamo contenti di esserci portati a casa la prima vittoria della stagione", il suo commento nel parco chiuso.

Jarvis sul futuro di Quartararo

"Questo circuito è favorevole per noi, per la maniera di guidare di Fabio. La nostra forza è l’entrata di curva e tenere la velocità da piegati. Lui ha fatto una gara perfetta, non vedo l’ora di arrivare a Jerez. Il nostro campionato è iniziato", sono invece le parole di Lin Jarvis ai microfoni di Sky Sport. E sul futuro di Quartararo, il team manager della Yamaha aggiunge: "Stiamo parlando e sono ottimista, secondo me deve stare con noi. Noi abbiamo un programma per questa stagione, non possiamo cambiare il motore ma possiamo intervenire altrove e abbiamo un piano; abbiamo fatto un passo in avanti e sono ottimista per questa stagione. Ogni gara è imprevedibile, bisogna prendere le chance che capitano, ed evitare di sbagliare. Per la prima volta siamo avanti in classifica, continuiamo così".