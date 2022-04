MotoGp, Zarco: "Impressionato da Quartararo, contento del secondo posto"

PORTIMAO - Johann Zarco, dopo essere partito dalla pole, ha chiuso al secondo posto il Gran Premio del Portogallo. Un piazzamente sudato dopo una brutta partenza, ma meritato in seguito ad una bella rimonta. "Sono molto felice, sono rimasto impressionato da Fabio, è stato velocissimo all’inizio", le parole di Zarco in riferimento alla prestazione del connazionale Quartararo. Il pilota della Ducati Pramac ha aggiunto: "Mi sono motivato cercando di superare gli altri e dare il meglio. Avevo un buon feeling con la gomma, sono riuscito a controllare al meglio il mio passo dietro di lui, mi sono detto ‘magari lo prendo’, ma non ce l’ho fatta. Sono riuscito a stare dietro a Mir e alla fine mi sono lanciato e ho provato a raggiungere il secondo posto e la strategia ha funzionato, poi mi hanno detto che lui e Miller sono caduti. Aleix mi ha spaventato, ma nell’ultimo giro ho dato qualcosa di più e sono contento della vittoria francese, anche se non è stata la mia, ma comunque sono contento del secondo posto".