MotoGp, Bagnaia: "Correre è stata scelta giusta. Martedì verificheremo i legamenti della spalla"

PORTIMAO - Francesco Bagnaia è soddisfatto dopo il Gran Premio del Portogallo. Il pilota della Ducati ha infatti ottenuto l'idoneità a correre dopo la brutta caduta nel Q1, e nonostante il dolore alla spalla è riuscito a rimontare partendo dal fondo della griglia e chiudendo ottavo: "La spalla mi faceva male soprattutto in staccata e nei cambi di direzione, oltre a quando dovevo affrontare l'ultima curva, in cui bisognava stare molto piegato. Ma era molto importante correre oggi, è stata la scelta giusta, anche in termini di feeling. Martedì mi sottoporrò a una risonanza per verificare che con i legamenti sia tutto ok", le parole di "Pecco" ai microfoni di Sky Sport.