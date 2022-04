MotoGp, Marquez: "Non voglio lottare per il sesto posto"

ROMA - Marc Marquez si è mostrato piuttosto deluso dopo la bandiera a scacchi del Gran Premio del Portogallo di MotoGp. Il blocco di gare europee si apre per il pilota della Honda con un sesto posto, a fronte del dominio assoluto mostrato da Fabio Quartararo, ora leader del Motomondiale assieme ad Alex Rins. " Non è il risultato che vogliamo o quello per cui vogliamo lottare. Oggi però non avevamo proprio il giusto feeling . Già nel warm up non ero a mio agio e abbiamo fatto una piccola miglioria che poi ha aiutato un po’. Ma la velocità dei nostri rivali era comunque superiore alla nostra. Restiamo ugualmente nella zona in cui non dovremmo essere . Ma abbiamo bisogno di essere più veloci", ha detto Marquez dopo la gara.

Le parole di Espargaro

Non va meglio a Pol Espargaro, nono al traguardo e con soli sette punti in più nella classifica piloti. "Non siamo soddisfatti, non eravamo veloci. È il momento di capire meglio perché siamo finiti in questa situazione, perché durante i test pre-stagionali eravamo forti. Jerez - ha aggiunto l'altro pilota della Honda - è una buona tappa per ribaltare questa tendenza e sono contento che possiamo andarci subito per continuare a lavorare. Ci sono già alcune idee per invertire il trend e spero che il meteo sarà sereno in Spagna".