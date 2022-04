MotoGp, Miller allontana l'addio: "Nessun contatto con la Honda LCR"

ROMA - "Non ci sono stati colloqui di alcun tipo con LCR . Non abbiamo discusso nessuna mossa con nessuno. Stiamo iniziando solo ora la stagione delle negoziazioni". Queste le parole di Jack Miller , dopo il suo ritiro nel Gran Premio del Portogallo riportate dal sito ufficiale della MotoGp . La Ducati ufficiale, infatti, fatica a decollare in pista, con la vetta del Motomondiale al momento occupata da Fabio Quartararo (Yamaha) e Alex Rins (Suzuki). Nonostante un avvio non entusiasmante, però, Miller ribadisce la sua volonta di restare a Borgo Panigale.

Le parole di Miller

Se prima dell'inizio di questa stagione Pecco Bagnaia e Jack Miller erano tra i favoriti al titolo finale, ora i due piloti Ducati sono appaiati con 31 punti in classifica e a -38 lunghezze dal tandem di testa. Ciononostante, il 27enne di Townsville afferma: "Ci prenderemo il nostro tempo e valuteremo le varie opzioni. Ma sono qui da un po' e so come funzionano le cose. La Ducati per me è casa e ce ne vorrà per convincermi ad andare altrove". A fare da eco alle parole di Miller, ci sono anche quelle di Davide Tardozzi, team manager: "Non vogliamo perdere Miller. Vedremo cosa succederà, ma sono felice che altre squadre siano interessate a lui perché significa che abbiamo un buon pilota. Ma, per quanto ci riguarda, stiamo lavorando per tenerlo", conclude il manager ribadendo la volontà di proseguire insieme.