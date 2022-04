MotoGp, Vinales: "Qualcosa non va, non sono soddisfatto della moto"

ROMA - Il decimo posto conquistato a Portimao non ha soddisfatto Maverick Vinales. Anzi, il pilota dell'Aprilia vuole di più dalla sua moto, capace già di trionfare in Argentina, ma con Aleix Espargaro, suo compagno di scuderia. "Ci siamo addormentati e non siamo riusciti ad accedere alla Q2 - le parole dell'ex Yamaha riportate da "Motosan" -. Questo ha complicato tutto il fine settimana. Qualcosa non va e dobbiamo capire di cosa si tratta per lavorare meglio. Non sono contento della moto, non sono fiducioso. Sto andando forte anche se non ho buon feeling".