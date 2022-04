MotoGp: nessuna lesione per Bagnaia, correrà a Jerez

ROMA - Pecco Bagnaia ci sarà nel Gran Premio di Spagna , sesto appuntamento stagionale della MotoGp . Il pilota Ducati, dopo la caduta nelle qualifiche a Portimao, si è sottoposto a controlli approfonditi che hanno escluso lesioni ai legamenti, evidenziando solamente un edema osseo. Condizioni quindi non al 100% ma comunque sufficienti per scendere in pista nel weekend di Jerez, dove Bagnaia proverà a dare continuità alla rimonta dal fondo del gruppo fino all'ottava posizione nella gara in Portogallo.

Le parole di Bagnaia

Bagnaia ha parlato ai media ufficiali Ducati in vista del Gp di Spagna: "Dopo la caduta in qualifica in Portogallo, questi giorni di pausa sono stati molto importanti per riposare e recuperare le forze. Nonostante il dolore e il fatto che non avessimo potuto girare molto con le gomme slick, domenica in gara siamo stati veloci e siamo riusciti a centrare l’obiettivo che ci eravamo posti. Questo dimostra che stiamo lavorando bene e che gara dopo gara il mio feeling con la Desmosedici Gp continua a migliorare. Ora arriviamo a Jerez, dove lo scorso anno siamo saliti sul podio, con l’obiettivo di tornare ad essere finalmente tra i protagonisti del fine settimana".