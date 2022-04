MotoGp, Quartararo: "Non parlo del futuro, ora voglio vincere"

ROMA - "E’ un momento importante, per noi è stato grandioso vincere lo scorso Gp. La nostra base è simile rispetto all’anno scorso e fin da subito sono andato veloce in gara. Tornare al successo dopo un avvio difficile è sempre bello. Ed è bello avere subito un’altra gara su una pista che mi piace tanto". Fabio Quartararo ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del Gran Premio di Spagna, sesto appuntamento stagionale della MotoGp. Il francese, vincitore a Portimao dove ha conquistato (al pari di Alex Rins) la vetta della classifica piloti, punta alla gara di Jerez dove proverà a ripetersi: "Possiamo andare molto veloce, abbiamo il potenziale per lottare per la vittoria ma dobbiamo procedere passo dopo passo". Poi qualche parola sul futuro: "Se resto in Yamaha? Non voglio parlare del mio futuro. Ho un obiettivo chiaro quest'anno, ovvero vincere o lottare per il campionato. Le persone che mi stanno accanto si stanno occupando della questione".