MotoGp, prove libere 2 Gp Spagna: Quartararo davanti a Bastianini e Bagnaia

JEREZ DE LA FRONTERA - Fabio Quartararo è il più veloce nella seconda sessione di prove libere al Gran Premio di Spagna , sesto appuntamento stagionale della MotoGp . Il francese della Yamaha, con il crono di 1:37.071, chiude in testa le FP2, precedendo le due Ducati di Enea Bastianini (team Gresini) e Pecco Bagnaia . Quarto posto per la Ducati del team Pramac guidata da Jorge Martin davanti alla Honda di Takaaki Nakagami . Seguono la KTM di Brad Binder e la Honda di Pol Espargaro , rispettivamente al sesto e settimo posto.

Gli altri piloti

Ottavo posto per la Suzuki di Alex Rins davanti all'Aprilia di Maverick Vinales, con l'altra Ducati di Jack Miller che chiude la top ten e la serie di piloti momentaneamente dentro ai dieci posti per l'accesso diretto al Q2. Undicesimo Johann Zarco davanti a Joan Mir e Aleix Espargaro, con Franco Morbidelli in quattordicesima piazza. Due cadute senza conseguenze per Marc Marquez, diciannovesimo in classifica tempi.