MotoGp, Bagnaia: "La spalla mi dà fastidio ma non mi limita nella guida"

JEREZ DE LA FRONTERA - "Già a Portimao avevo detto che eravamo tornati a guidare bene, con un gran feeling sull'anteriore. Stamattina ho avuto un piccolo intoppo che ha condizionato le FP1, però oggi pomeriggio era risolto. Il feeling è molto buono, la spalla mi dà un po' fastidio ma non mi limita nella guida". Pecco Bagnaia ha parlato così ai microfoni di Sky Sport dopo il venerdì di prove libere al Gran Premio di Spagna, sesto appuntamento stagionale della MotoGp. Il ducatista ha chiuso con il terzo tempo le FP2, dietro solo a Quartararo e Bastianini, e guarda con ottimismo al resto del weekend: "E' bello vedere che riesco a spingere - ha aggiunto -. Era da tempo che al venerdì non ero davanti, non solo nel time attack ma anche nel passo".