MotoGp, Aleix Espargaro: "Bagnaia? L'uomo da battere è Quartararo"

JEREZ - Le qualifiche di Jerez sono state dominate da Francesco Bagnaia che ha dato quasi mezzo secondo a Fabio Quartararo. In prima fila e in lotta per la vittoria ci sarà anche Aleix Espargaro con l'Aprilia (terzo tempo), il quale tende a dare più credito al francese rispetto al ducatista: “Bagnaia con la gomma media non è molto più veloce di noi. Fabio (Quartararo, ndr) è l’uomo da battere domani, ha qualcosina in più rispetto a noi ma non è lontano. Le previsioni danno molto caldo, quindi vedremo cosa ci riserverà la gara, anche se sono ottimista perché partiamo in prima fila”, ha spiegato.