MotoGp, Bastianini: "Manca il feeling, non sarà facile rimontare"

JEREZ - Enea Bastianini non è soddisfatto della propria qualifica a Jerez e appare preoccupato in vista della gara di domani. Per il giovane pilota del Team Gresini è arrivato un undicesimo tempo, in quarta fila e lontano dai migliori. Ma la notizia peggiore sembra la mancanza di sintonia con la Ducati: “Questa mattina siamo entrati in Q2, ma il feeling con la moto non è il massimo - conferma -. Con la gomma soft si attenua un po’ tutto, ma con la gomma media facciamo fatica e il warm-up in quest’ottica sarà fondamentale. Poi ovviamente la caduta non ha aiutato, altrimenti sarei quantomeno partito davanti: non so cosa sia successo con la moto che mi si è chiusa in curva 8 quando stavo per andare sul gas. Mi manca il feeling all’anteriore. La buona notizia è che non mi sono fatto nulla. Non sarà facile rimontare su una pista come Jerez, ma la gara è lunga, l’importante è mettersi a posto nel warm-up e avere un buon passo”.