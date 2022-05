MotoGp: la Ducati di Bagnaia trionfa a Jerez davanti a Quartararo

JEREZ DE LA FRONTERA - Pecco Bagnaia trionfa nel Gran Premio di Spagna , sesto appuntamento stagionale della MotoGp . Il ducatista, che si prende il primo successo stagionale, ha la meglio su Fabio Quartararo , grazie a un'ottima gestione della seconda parte di gara e resistendo al tentativo di rientro del francese. Terzo posto per Aleix Espargaro , bravo ad avere la meglio dopo un lungo duello con Marc Marquez , quarto, e Jack Miller , che nel finale subisce il sorpasso del numero 93 e chiude in quinta posizione.

La cronaca

Una gara dominata da Bagnaia, che grazie a una partenza perfetta dalla prima casella mantiene la testa della gara e inizia la fuga, tallonato dal solo Fabio Quartararo. Il francese è l'unico a non perdere di vista il ducatista, il quale però a tratti tenta anche la fuga sul campione in carica, riuscendo quasi sempre a mantenere un discreto distacco dal pilota Yamaha. Per il terzo posto è grande sfida tra Aleix Espargaro, Miller e Marquez, e vede il pilota dell'Aprilia avere la meglio dopo una grande battaglia, con Marc ai piedi del podio e Miller quinto.