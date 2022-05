MotoGp, Aleix Espargaro: "Mi sento mezzo italiano. Non realizzo cosa stiamo facendo"

JEREZ DE LA FRONTERA - "Sono molto contento, a livello mentale è stata una gara molto difficile. Ero più veloce di Miller e Marquez ma non riuscivo a superarli. Non c'era spazio per superare Marc in frenata. Oggi dovevo soltanto aspettare un loro errore. Quando Jack ha frenato in anticipo e Marc ha perso l'anteriore era il mio momento". Queste le parole di Aleix Espargaro dopo il terzo posto nel Gran Premio di Spagna, sesto appuntamento stagionale della MotoGp che ha visto trionfare Pecco Bagnaia. Il pilota di Aprilia ha chiuso al terzo posto dopo aver vinto il duello con Marc Marquez e Jack Miller. "Abbiamo la velocità - ha aggiunto -. Congratulazioni a Pecco e Ducati, però siamo lì, siamo secondi in campionato".