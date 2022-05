MotoGp, Miller sta con Bagnaia: "La sua stagione inizia ora"

ROMA - La Ducati sta tornando. La MotoGp della casa di Borgo Panigale inizia a regalare le prime soddisfazioni e a Jerez la vittoria va a Pecco Bagnaia. Il pilota italiano ha trionfato al termine di una gara condotta davanti alla Yamaha di Fabio Quartararo e il suo compagno di squadra, Jack Miller - intervistato da "Sky Sport" - lo lancia per la lotta mondiale: "La mia moto è in forma da tre settimane di fila. Ho sempre lottato per il podio nelle ultime tre gare e la moto è perfetta. Pecco sta iniziando a capirla. Questo weekend è stato un punto di svolta per lui: la sua stagione inizia adesso".