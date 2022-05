MotoGp, la Suzuki lascerà il paddock a fine 2022

ROMA - La Suzuki lascerà la MotoGp alla fine del 2022 . È la clamorosa indiscrezione lanciata da "Motorsport.com" nella giornata dei test della classe regina sul circuito di Jerez, appena poche ore dopo il termine del Gran Premio di Spagna vinto da Pecco Bagnaia. La casa di Hamamatsu dunque svincolerà i propri piloti al termine di questa stagione e per i due spagnoli - Joan Mir e Alex Rins , entrambi in scadenza di contratto - il mercato potrebbe dunque aprirsi in anticipo.

Il futuro di Rins e Mir

A questo punto il domino nel paddock del Motomondiale potrebbe innescarsi presto. Rins e Mir potrebbero aver ricevuto un preavviso dalla Suzuki per iniziare a guardarsi intorno. Sempre "Motorsport" afferma che quest'ultimo prenderà il posto di Pol Espargaro e farà quindi coppia con Marc Marquez nella Honda. Sembra invece più incerto il futuro di Rins, al momento terzo in classifica piloti con Enea Bastianini. Il pilota di Barcellona potrebbe dunque ritrovarsi senza una sella per la stagione 2023, che non vedrà moto Suzuki in griglia per un marchio che già aveva abbandonato la MotoGp di recente, per poi rientrare nel 2015.