MotoGp, Jarvis: "Non soddisfatti del team RNF, ma rinnoveremo"

ROMA - È una Yamaha a due facce quella che prosegue il suo cammino nella MotoGp 2022 . La casa giapponese è infatti al comando della classifica piloti con Fabio Quartararo , ma per incrociare un'altra M1 dobbiamo scendere fino alla 16esima casella, quella occupata da Franco Morbidelli. Ancora più giù - rispettivamente 20esimo e 21esimo - ci sono invece Andrea Dovizioso e il rookie Darryn Binder della Yamaha RNF WithU . Il team manager della Yamaha ufficiale, Lin Jarvis, non è apparso soddisfatto dei risultati della scuderia di Razlan Razali e ad "Autosport" afferma: " Non siamo contenti di quanto raccolto finora . Ma il team sta facendo gioco di squadra, il che va bene".

Le parole di Jarvis

"A causa della soppressione inattesa dei programmi Moto3 e Moto2, abbiamo scelto di firmare questo accordo annuale - ha aggiunto Jarvis -. L'inverno è stato duro per loro ma ora penso che la squadra abbia trovato una certa stabilità". Dalla Spagna, però, in queste ultime ore è rimbalzata la notizia che l'Aprilia sarebbe pronta a fare del team di Razali la sua squadra satellite. Il britannico non commenta questa indiscrezione, ma sottolinea: "Abbiamo tempo fino a fine giugno per prendere la nostra decisione, ma sono ottimista: rinnoveremo con RNF“.