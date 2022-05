MotoGp, Bastianini: "Qui per vincere e prendermi la Ducati ufficiale"

ROMA - Non si ferma la corsa di Enea Bastianini. Il pilota del team Gresini si trova al momento in terza posizione nella classifica MotoGp piloti dopo Fabio Quartararo (Yamaha) e Aleix Espargaro (Aprilia), nonostante guidi ancora la GP21. Eppure quella di Bastianini è la prima delle otto moto Ducati in griglia. "Per loro - ha detto il pilota di Rimini a "motorsport.com" - non sarà facile vedere un pilota satellite davanti a un pilota ufficiale. Ma per loro sono un pilota Ducati a tutti gli effetti. Non pensate che siano scontenti. Ho il pieno appoggio della scuderia e sono qui per vincere. L'obiettivo è entrare in una squadra ufficiale. Ma questo dipende dai risultati".