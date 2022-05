MotoGp, Aragon in calendario fino al 2026: ufficiale il rinnovo

Le parole di Ezpeleta

Carmelo Ezpeleta, Ceo di Dorna Sports, ha parlato con soddisfazione dopo l'annuncio del rinnovo di Aragon: "Siamo felicissimi di questo prolungamento per Aragon. Nei due anni molto difficili che abbiamo attraversato, la presenza di Aragon e il suo aiuto per ospitare i due Gran Premi nel 2020 e il Gran Premio nel 2021 sono stati molto importanti poter poter proseguire nel regolare svolgimento dei calendari. Saremo ad Aragon per tutto il tempo che Aragon vorrà. Ci piacerebbe avere per sempre questa pista nel calendario"