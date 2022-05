MotoGp, Quartararo: "Darò il massimo in Francia"

ROMA - Per Fabio Quartararo il Gran Premio di Francia, settimo appuntamento stagionale della MotoGp, rappresenta un appuntamento importante. Il pilota della Yamaha è arrivato secondo a Jerez dietro Pecco Bagnaia, ma in vista di Le Mans afferma: "In Spagna abbiamo raccolto un buon risultato, ma volevo vincere. Nei fatti, ci sono andato molto vicino, quindi non vedo l'ora di una rivincita a Le Mans. Mi sento positivo per questo fine settimana, ma vedremo cosa accadrà. Finora è stata una stagione imprevedibile. Ad ogni modo, è il mio Gp di casa, quindi di sicuro spingerò al limite e darò il massimo. Speriamo anche nel bel tempo".