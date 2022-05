MotoGp, ora è ufficiale: Suzuki in trattativa con Dorna per lasciare a fine 2022

ROMA - Una decina di giorni fa erano uscite le prime indiscrezioni. Ora è ufficiale: la Suzuki è pronta a lasciare la MotoGp al termine del Mondiale 2022. Ad annunciarlo la stessa scuderia di Hamamatsu, che ha diffuso un comunicato in cui afferma di essere in trattativa con Dorna per chiudere, almeno per ora, la sua esperienza nel Motomondiale. "Suzuki Motor Corporation è in trattative con Dorna in merito alla possibilità di concludere la sua partecipazione in MotoGP alla fine del 2022" - esordisce la Suzuki nel comunicato.