MotoGp, Bagnaia: "Sarebbe bello ripetersi dopo la prima vittoria"

ROMA - "Sarebbe bello ripetere il trend positivo dell'anno scorso dopo la mia prima vittoria. Ma ora è tutto diverso e vedremo come andrà questo weekend". Lo ha detto Pecco Bagnaia nella conferenza stampa alla vigilia del Gran Premio di Francia, settimo appuntamento stagionale della MotoGp. "È una pista che mi piace - continua l'italiano - dove è arrivato il mio primo podio. Zarco e Miller erano molto veloci qui l'anno scorso. Forse domenica potrebbe piovere. In Indonesia la situazione era strana per me. Di solito siamo veloci sotto la pioggia, ma lì non avevo feeling con la moto. A Portimao invece sì. Dobbiamo capire meglio un po' tutto. È difficile fare previsioni adesso, dopo la giornata di domani avremo un'idea. La Yamaha sarà molto competitiva qui". Poi, qualche parola sul difficile inizio di stagione: "I test sono iniziati su una pista dove non eravamo stati l'anno scorso, quindi è stata una situazione strana. Non abbiamo mai smesso di lavorare, in Argentina abbiamo finalmente compiuto il primo passo. In gara non ero competitivo, era una situazione difficile, ma a Jerez ho ritrovato il giusto feeling e abbiamo compiuto l'ultimo passo. Avevo persino più feeling del 2021".