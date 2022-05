MotoGp, Gp Francia: nelle prime prove libere Espargaro in testa, Bagnaia è 3°

LE MANS - È Pol Espargaro il pilota più veloce nella prima sesione di prove libere del Gran Premio di Francia , settimo appuntamento stagionale della MotoGp . Lo spagnolo della Honda, con il crono di 1:31.771 , chiude davanti alla Suzuki di Alex Rins, mentre Francesco "Pecco" Bagnaia sulla Ducati ottiene il terzo posto. Quarto tempo per la Yamaha di Fabio Quartararo, leader nel Mondiale piloti, che rimane così fuori dal podio.

Gli altri piloti

Quinto posto per l'Aprilia di Aleix Espargaro, sul podio nell'ultima gara in Spagna, capace di precedere l'altra Suzuki di Joan Mir e la Ducati di Jack Miller. Ottavo tempo per Maverick Vinales con l'Aprilia davanti a Johann Zarco, mentre è decima la Ducati VR46 Racing Team di Luca Marini. Undicesimo Takaaki Nakagami davanti a Enea Bastianini e Marc Marquez. Chiudono la top 15 Jorge Martin e Marco Bezzecchi.