MotoGp, Marquez: "Giornata difficile, ma me l'aspettavo"

LE MANS - "È una giornata difficile ma ce l'aspettavamo. Domani dobbiamo fare qualcosa per fare un step in più, dobbiamo procedere per gradi. Già sapevo che avrei faticato, mi serve una buona sessione di libere domani per affrontare bene le qualifiche, ma non so se riuscirò ad entrare nella top 10". Marc Marquez ha commentato così ai microfoni di Sky Sport il venerdì di prove libere al Gran Premio di Francia, settimo appuntamento stagionale della MotoGp. Il pilota di Cervera, quattordicesimo nella seconda sessione sul circuito di Le Mans, non si mostra contento di quanto fatto in pista nella prima giornata, ma prova a voltare pagina e guardare al sabato di qualifica.