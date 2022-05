MotoGp, non sarà il Qatar a ospitare la prima gara del 2023

ROMA - Il Qatar non darà il via alla stagione di MotoGp come di consueto. Nel 2023, infatti, la gara sul circuito di Losail verrà disputata durante la stagione per via di “un'ampia ristrutturazione con conseguente rimodellamento dell'area del paddock e delle strutture annesse" come si legge da un comunicato condiviso dal sito ufficiale del campionato questa mattina. Il Gran Premio resta confermato, avendo un contratto fino al 2031.