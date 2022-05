MotoGp, Gp Francia: Quartararo davanti nelle FP4, Bagnaia 3°

LE MANS - Fabio Quartararo si mette davanti a tutti nelle quarte prove libere del Gran Premio di Francia di MotoGp. Prima delle qualifiche, il pilota della Yamaha fa segnare un tempo di 1’31”444, precedendo la Suzuki di Alex Rins di soli 10 millesimi e la Ducati di Francesco Bagnaia (+0”264). Sesta piazza per l’altra Ducati ufficiale di Jack Miller, mentre Enea Bastianini del Team Gresini risulta ottavo davanti a Marco Bezzecchi. Tredicesimo tempo per Marc Marquez, anche autore di una caduta al termine della sessione, seppur non con gravi conseguenze.