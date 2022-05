MotoGp, Gp Francia: Bastianini trionfa in solitaria, cade Bagnaia

LE MANS - Enea Bastianini vince il Gran Premio di Francia, settimo appuntamento stagionale della MotoGp. Il pilota del team Gresini trionfa in solitaria dopo aver combattuto con Pecco Bagnaia fino alla caduta di quest'ultimo, che aveva perso poco prima il comando della gara per poi finire a terra a sei giri dal termine. E' la terza vittoria della stagione per il riminese. Sul circuito di Le Mans il secondo posto se lo prende la Ducati di Jack Miller, mentre sull'ultimo gradino del podio c'è l'Aprilia di Aleix Espargaro. Quarto posto per Fabio Quartararo, che rimane in testa alla classifica piloti per pochi punti sullo spagnolo di Aprilia e su Bastianini.