MotoGp, Bastianini: "Vittoria inaspettata. Sono troppo contento"

LE MANS - "Sono davvero felice di questa gara perché è stata una vittoria inaspettata. E' stato un weekend complicato con un po’ di cadute, ma in gara il passo era molto buono ed era all’altezza di chi stava davanti. Ho capito che dovevo stare dietro, poi ho cercato di superare Bagnaia. Lui è andato lungo e ho vinto". Enea Bastianini festeggia la vittoria nel Gran Premio di Francia, settimo appuntamento stagionale di MotoGp, in cui è arrivato il suo terzo successo di questo campionato. Con il risultato odierno, Bastianini avvicina il leader Fabio Quartararo in classifica piloti. "Questo successo è anche per il mio team che mi ha dato una gran moto" - ha aggiunto.